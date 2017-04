Alla vigilia del match con il Deportivo La Coruna, parla Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid: "Siamo concentrati solamente sulla partita di domani. Tutti sanno che ci serve una vittoria. Varane sarà con noi perché fisicamente sta bene adesso. Bale? Siamo dispiaciuti per il suo nuovo infortunio, era al 100% sia il giorno della gara che negli allenamenti precedenti. Mi auguro che torni presto, il problema non è grave. Clásico? Sarebbe stato meglio non perdere, ma c'erano solo tre punti in gioco. Non mi sento obbligato a vincere la Liga, ma sicuramente ci proveremo. Io ho il compito di dare il massimo ogni giorno e il destino del Real Madrid è solamente nelle nostre mani. Il calcio è così: oggi il Real non vale niente...".