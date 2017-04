Intervistato da Premium Sport, l'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane , ha commentato così la vittoria ottenuta contro il Bayern Monaco per 2-1 in Champions League :" Abbiamo visto un grande Ronaldo. Quando le partite contano c'è sempre. All'inizio abbiamo sofferto, ma con pazienza abbiamo migliorato il livello nella seconda parte, segnando rapidamente. Poi con gli altri in dieci era più facile. Carlo per me è un maestro, e la partita di stasera non cambia. La Juve? Sì, è una bella squadra".