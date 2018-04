Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in vista della semifinale di Champions League di domani, in programma a Monaco contro il Bayern: "Heynckes?Massimo rispetto per le grandi cose fatte ai suoi tempi nel Real, e per come ha cambiato questo Bayern. Ma io non ho dubbi: qui a Monaco giocheremo al 150%. E' il dna del nostro club, abituato a stare a questi livelli. E’ la determinazione feroce che abbiamo quando giochiamo in Europa. Stiamo bene e siamo pronti a disputare una grande partita, non andremo a c***rci nei pantaloni".



SULLA JUVE - "Lezione? Nessuna, Perché questo è il "futbol". Alla fine siamo passati noi e ora dobbiamo soltanto guardare alla prossima partita. Che è di nuovo molto difficile, è una semifinale di Champions. Con una differenza: riavremo Sergio Ramos, che è il nostro capitano e leader. E’ molto meglio averlo...".



SUI DUBBI DI FORMAZIONE - "I miei giocatori li difendo tutti fino in fondo, mica solo Benzema. Sono loro che vanno in campo a correre e battagliare per me, per i nostri tifosi. E finché sarò su questa panchina io li appoggerò".