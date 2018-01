L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha dichiarato in conferenza stampa: "L'entusiasmo è quello di sempre e questo è quel che conta. Siamo in corsa su tre fronti e vogliamo dare il massimo in ogni partita, a cominciare dalla Coppa del Re".



"Kepa? Non mi piace parlare di mercato e di giocatori che non sono miei, ho parlato con proprietà e dirigenti di tutto, anche di rinforzi, non vi dico cosa ci siamo detti ma fino al 31 gennaio puo' succedere di tutto. Spero solo che non vada via nessun giocatore, voglio lottare con i miei ragazzi fino alla fine".



"Benzema si è fatto male nel Clasico e non prima come ha detto, mi fido di lui, ma si è infortunato contro il Barcellona. La sconfitta con il Barça fa male, è vero, ma non ci arrendiamo. Siamo vivi nelle tre competizioni, la gente può dire che vuole, ma noi abbiamo sempre le stesse ambizioni e lotteremo su ogni fronte, poi a fine stagione faremo un bilancio e vedremo se c'è da cambiare qualcosa. Io sono molto soddisfatto della mia squadra e credo ciecamente nei miei giocatori. Noi possiamo vincere ancora, l'appetito vien mangiando e di vincere non ci si stanca mai".