Juventus e Inter sono tra le squadre interessate ad acquistare James Rodriguez la prossima estate. Il colombiano è dato come sicuro partente da Madrid ma Zidane ha voluto bloccare ogni possibile speculazione di mercato dichiarando ai media spagnoli: " James È un giocatore del Real e vuole rimanere nel miglior club al mondo. Discorso chiuso. Capisco che non sia un momento semplice per lui, come non lo sarebbe per chiunque: è naturale essere arrabbiati dopo non aver disputato una finale''.