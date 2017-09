Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League che vedrà il Real Madrid affrontare l'APOEL, l'allenatore dei Blancos, Zinedine Zidane ha parlato di una delle mosse di mercato più discusse di questa estate, il passaggio di Morata al Chelsea: "Voi pensate che ci possa mancare un numero 9 e potrebbe essere questo il caso. Nonostante tutto, io avrei preferito che Morata restasse, ma lui voleva giocare di più e per questo ha scelto di andarsene e alla fine non siamo riusciti a prendere nessun altro".