Zinedine Zidane vuole portare a Madrid l’attaccante Eden Hazard. Il belga potrebbe altresì essere inserito nella trattativa tra il Chelsea e Alvaro Morata. A riportarlo è Marca, che sottolinea come la situazione di Hazard nei Blues sia nettamente cambiata dopo 12 mesi. Infatti la scorsa estate il classe 1991 non avrebbe mai lasciato la Premier, ma nella prossima sessione di mercato la sua partenza è altamente probabile.



Il Real Madrid per arrivare all’attaccante sarebbe pronto a fare un’offerta superiore ai 70 milioni di euro. Il contratto di Hazard ha scadenza nel 2020, e attualmente guadagna ben 10 milioni di euro netti a stagione, e da quando Conte è arrivato sulla panchina dei Blues ha messo a segno 11 gol in 31 presenze. Proprio il suo stipendio potrebbe rappresentare un problema, e qualora dovesse sbarcare a Madrid dovrà fare dei “sacrifici”, rinegoziando il compenso che ora è da top player. Nei Blancos infatti, solo Cristiano Ronaldo e Bale guadagnano una cifra simile.