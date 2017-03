Il Real Madrid vuole una stella del Chelsea. Zinedine Zidane ha intenzione di portare in Spagna Eden Hazard, fantasista della squadra di Conte che tutte le big d’Europa vorrebbero in squadra. Secondo quanto riporta il Sun, il Real per arrivare ad Hazard, vorrebbe inserire una contropartita. Il nome scelto sarebbe quello di Alvaro Morata, che a Madrid non sta trovando lo spazio che si era prospettato.



Lo spagnolo potrebbe essere il giocatore ideale, soprattutto vista l’ammirazione che Conte nutre nei suoi confronti. Hazard al momento non sembra avere intenzione di lasciare i Blues, ma prenderebbe in considerazione le offerte in arrivo, qualora il Chelsea decida di privarsi di lui per la prossima stagione.