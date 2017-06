L’ennesimo affare azzeccato del Napoli. Piotr Zielinski, ora in vacanza alle Seychelles in compagnia della sua Laura, sta approfittando della decisione del Napoli di non lasciare il centrocampista (e il compagno di squadra Milik) alla Polonia Under 21 in vista dell'Europeo di categoria per riposare. Dopo una stagione ricca di impegni, l’ex Empoli e Udinese ha bisogno di ricaricare le pile in vista del preliminare di Champions League. Maurizio Sarri, infatti, vuole al meglio i suoi gioielli per l’importante spareggio di agosto.



MAGLIA DA TITOLARE - Piotr Zielinski, dopo una prima stagione di ambientamento, vuole una maglia da titolare nel Napoli. Cinque gol e sette assist per lui in 36 partite di campionato. Sarri ha alternato spesso e volentieri il polacco con Allan nel ruolo di mezzala destra, ma in vista della prossima stagione le gerarchie possono definirsi più chiaramente. Zielinski, amareggiato per non essere potuto andare all’Europeo Under 21, vuole il posto fisso in squadra sin dall’inizio. Il polacco è rimasto soddisfatto dell’impiego del Napoli, ma ha mal digerito qualche esclusione, soprattutto nei big match di campionato e Champions League. Per l’anno prossimo, però, la storia può cambiare.



RIMPIANTO MILAN - “E’ straordinario, sottovalutato, non sento tanti discorsi su di lui perché non hanno capito la sua forza, la qualità, le accelerazioni devastanti. Secondo me è a rischio, può entrare nell'occhio di squadre che propongono cifre che sarebbe dura per tutti i club italiani rifiutare, non solo per il Napoli, sia chiaro”. Così Maurizio Sarri ha parlato durante la scorsa stagione di Zielinski, cercato in passato dal Milan (un’estate fa) e ora dalle big europee, su tutte Liverpool e Bayern Monaco. I rossoneri un anno fa erano ad un passo dall’acquisto del polacco. Sembrava tutto fatto per metterlo a disposizione di Vincenzo Montella, ma il blitz del presidente Aurelio De Laurentiis fu decisivo e convinse il giocatore a scegliere il Napoli. Un grande rimpianto per il Milan, anche oggi alla ricerca di una mezzala con le caratteristiche di Piotr.



CLAUSOLA SPAVENTA - La prossima per Zielinski può essere la stagione della consacrazione. Le grandi d’Europa lo sanno, il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti osserva con grande attenzione la crescita del polacco. Il Liverpool è sempre vigile sulla situazione, così come il Real Madrid, che ha potuto ammirare le qualità del giocatore nella sfida del Santiago Bernabeu della scorsa edizione di Champions League. Il Napoli quando lo ha acquistato dall’Udinese per 14 milioni di euro si è tutelato inserendo nel contratto una clausola da 70 milioni di euro, ma adesso la cifra è considerata troppo bassa dal club. Aurelio De Laurentiis è pronto a proporre un rinnovo del contratto con adeguamento e senza clausola rescissoria: l’intenzione è quella di blindare una delle mezzali più promettenti d’Europa.