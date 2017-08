Intervistato in patria da Przleglad Sportowy il centrocampista del Napoli, Zielinski, ha parlato della sua permanenza in Italia: "Sto benissimo al Napoli, e non ho rimpianti. Non ho mai pensato al Liverpool, sono felice di essere approdato in una grande squadra, con un ottimo allenatore, con tifosi fantastici".



OBIETTIVI - "Abbiamo iniziato alla grande ed è merito del lavoro intrapreso quest’estate. Siamo pronti ad affrontare la nuova stagione con grande entusiasmo".



CRESCITA CON SARRI - "Negli ultimi mesi sono cresciuto tanto, sono diventato più razionale, perdo meno palloni e comunque non ho mai disdegnato la fase passiva per recuperarli. Il nostro è un calcio basato sulla fiducia e sulla tecnologia, è tutto studiato nei minimi particolari. Con Sarri ci sacrifichiamo tanto ma divertendoci".



HAMSIK - "Hamsik è un grande calciatore, per me è un modello. In Italia è il migliore. Per caratteristiche siamo simili e siamo anche complementari, giochiamo spesso insieme".