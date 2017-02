Dino Zoff, leggendario ex portiere di Napoli e Juve e della Nazionale campione del mondo '82, compie oggi 75 anni. Proprio nel giorno della semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, una sorta di derby del cuore per lui: il club bianconero, con il quale ha collezionato dieci stagioni di grandi successi, lo acquistò infatti dal Napoli alla fine del campionato 1971-1972. "E' una partita dove si fa fatica a fare un pronostico: il Napoli è imprevedibile, ha dimostrato di poter fare bene contro qualsiasi avversario. La Juve deve stare molto attenta", spiega Zoff nel corso di un'intervista a Il Mattino. Come gli azzurri, del resto: "Il rischio delle motivazioni? Ma scherziamo? La Juve è un club cannibale, non si ferma mai. Lì hanno sempre fame, non trascurano nulla. Era così ai miei tempi e lo è anche adesso: la solidità del gioco di Allegri mi impressiona, così come m'impressiona la qualità del gioco di Sarri".