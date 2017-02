In occasione del suo 75esimo compleanno, Dino Zoff, ex estremo difensore della Juve e campione del mondo con la Nazionale nel 1982, ha presentato la sfida di Coppa Italia in programma stasera tra Juve e Napoli: “Sarà una grande partita, il cui pronostico è di difficile lettura. La Juve è più solida e organizzata, mentre la squadra di Sarri ha la sua forza nel gioco, perché esprime un calcio più spumeggiante ed imprevedibile. Non dimentichiamoci che si tratta di un doppio confronto, pertanto, la sfida si giocherà sui 180’ e la gara del San Paolo sarà più determinante di questa. Buffon riposa? Per me è sbagliato. Il portiere è l’unico ruolo in cui non serve il turnover, quindi secondo me dovrebbe giocare sempre il titolare”.