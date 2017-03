Dino Zoff ha concesso una intervista al Corriere della sera parlando anche di Gianluigi Donnarumma: ' “È appena maggiorenne ma gioca a San Siro con una maglia pesante come quella del Milan o in Nazionale, sempre con grande naturalezza. Il debutto da titolare l’ho visto e posso dire che meglio di così non poteva andare: ha tutta una strada davanti. Gigio può diventare il numero uno al mondo. Le premesse ci sono tutte. Poi ci vuole anche un po’ di fortuna. Ma dipende molto da lui: le qualità tecniche ce le ha tutte e ha il tempo per affinarle. Quindi i margini di crescita ci sono per forza. L’importante è che capisca che non si finisce mai di imparare”