La leggenda del calcio italiano Dino Zoff, ed ex portiere del Napoli, della Juventus e della Nazionale, ha rilasciato un’intervista sulle pagine del "Mattino": “Ci sta che in qualche partita non sei brillantissimo, ma se la vinci allora è buon segno. Sarri ha dato un’identità precisa al Napoli. Con questa mentalità gli azzurri faranno molta strada. Il Napoli può fare strada in tutte le competizioni, non sono pessimista per la partita contro il Real Madrid. Anzi, per me il Napoli può giocarsela. Gli azzurri sono una squadra di livello e possono mettere in difficoltà tutte le big d’Europa. Scudetto? La Juve parte davanti a tutte ma nel girone di ritorno tutto può succedere, soprattutto coi tre punti. Hamsik ha grandi qualità, è il giocatore più completo, ma nel Napoli ce ne sono tanti. Mertens? I buoni allenatori trovano le soluzioni migliori per ogni giocatore, così arrivano i risultati. Insigne? E’ tra i pochi che riesce a saltare l’uomo in Serie A, uno dei migliori talenti del calcio italiano”.