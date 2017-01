Una partita dal sapore speciale soprattutto per un leggendario doppio ex come Dino. Portiere e capitano prima, allenatore vincente poi della Juve. Allenatore e presidente della Lazio successivamente. Ed è proprio Zoff a rilanciare le ambizioni della Juve, non soltanto in Italia ma anche e soprattutto in Europa: “. Non è facile, ovviamente. Ma ritengo sia già tra le quattro squadre più forti d'Europa al fianco di Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona”.