In una lunga intervista al Corriere della sera, Zoff dice la sua sulla vincenda Donnarumma: “Quel ragazzino non è più sereno, si vede lontano un chilometro. Si è ficcato in un guaio più grande di lui, guardate cosa ha combinato all’Europeo. Purtroppo me l’aspettavo: dopo un polverone del genere, sarei stato agitato io a quarant’anni”, ha esordito Zoff, che ha quindi proseguito. “Alla sua età dovrebbe pensare solo a giocare, a crescere, a parare. I ragazzi devono stare in campo il più possibile per imparare dai loro errori. Perché, come tutti, ne fa anche lui. E ne farà ancora, soprattutto se non risolve questa storia alla svelta”.