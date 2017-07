Gianfranco Zola, ex numero 10 di Napoli, Parma e Cagliari, leggenda del Chelsea, dice la sua su Belotti e Bonucci: "Io ritengo che un'esperienza all'estero faccia bene a chiunque, a qualsiasi professionista. Personalmente l'ho fatta da calciatore e mi è stata molto utile, gliela consiglierei... Non me ne voglia il Milan che con Belotti potrebbe fare un'ulteriore salto di qualità. La Juventus è ancora la più forte, ma sarà più competitiva. Bonucci? Sorpresa, non pensavo che i bianconeri si privassero di lui".