Biglia, rinnovo o no? Un passo indietro. Zoom su sabato sera, con occhio di riguardo perInglese ha punito oltremisura le ambizioni biancocelesti di ripartenza dopo la sconfitta contro la Juventus. Non bastano 28 tiri in porta, la Lazio sta per tornare negli spogliatoi con la sconfitta sul groppone (resa ancora più dura dagli altri risultati, tutti favorevoli alla classifica della Lazio).Sulle tribune il malcontento è visibile, udibilissimo: un tifoso se la prende con Inzaghi all’uscita, poi prende di mira Biglia, gli grida di andarsene, altro che rinnovo (ora rischia il Daspo ).Si parla di uno sputo (poi negato). La vicenda non finisce, Tounkara e il tifoso arrivano quasi alle mani (con una manata all’attivo), e finiscono in Questura. E Roma, per radio e sui giornali, torna a parlare di Biglia, della sua situazione da capitano in scadenza 2018, del rinnovo che ancora non arriva.Partiamo da un assunto fondamentale.le voci che sfuggono alla rigida censura dei tempi di mercato in casa Lazio parlano di accordo raggiunto tra la Lazio e l’entourage del centrocampista argentino. Ma cerchiamo di capirci qualcosa di più.Primo punto da sottolineare:, uno dei 3 rinnovi complicati da portare a casa.(che oggi festeggia il suo compleanno) a premere maggiormenteDall’entourage all’inizio filtrano sensazioni non propriamente positive, contrarie rispetto alla disponibilità del giocatore. Anche perché c’è differenza tra la posizione dello staff e quella di Lotito:Secondo puntoLotito è disposto a far crescere la sua offerta, vuole che Biglia, capitano della Lazio,o quasi, e non vada a scadenza 2018 (la sua cessione è ancora più complicata, con una squadra in forte lotta per l’Europa di cui Biglia è titolare fisso).La Lazio dovrebbe avrebbe messo sul piatto, offerta che troverebbe la soddisfazione del giocatore. Ma il procuratore rimane attaccato alla linea dura: smentisce ogni accordo nei corridoi fumosi del calciomercato, dice che è ancora tutto da vedere, tutto da firmare.L’impressione generale, al di là delle smentite di rito e di parte,Questo matrimonio s’ha da fare: tutto lo spogliatoio si è stretto intorno al capitano dopo l’episodio del litigio con il tifoso, è Biglia il leader di questa Lazio. Ma non chiamatelo leader silenzioso, non più, dopo sabato sera: sa anche avvelenarsi* (*arrabbiarsi in maniera veemente), come dicono a Roma. Specialmente quando gli dicono di andare via.