L'attaccante Roman Zozulya, criticato dai tifosi per le sue idee di estrema destra, è ufficialmente senza squadra. Il Rayo Vallecano, in cui era in prestito, d'accordo con il Betis Siviglia, società proprietaria del suo cartellino, ha annunciato la rescissione definitiva del suo contratto. Il calciatore è libero di cercare un club, sfruttando l'eccezione concessa dalla FIFA per giocare in quattro squadre diverse nel corso della stessa stagione. Difficile, però, che possa trovare in fretta qualcuno disposto ad accettare i suoi presunti legami neo-nazisti.