Sta impazzando in ogni locale, lounge bar, spiaggia e discoteca la hit reggaeton "Despacito" firmata dal rapper portoricano Daddy Yankee e dal connazionale Luis Fonsi. Una canzone orecchiabile, serena, soprattutto latineggiante che sta facendo ballare il popolo italiano. Non solo perchè Despacito ha riscosso così tanto successo da essera stata subito trasformata in un coro da La Gloriosa Buteler, la famosissima curva del San Lorenzo, che è nota per convertire in cori a sostegno della squadra del Ciclon le canzoni più in voga. E questa è la loro versione di Despacito.







Ma Despacito non ha riportato in cima alle classifiche soltanto i due cantanti portoricani. Insieme a loro, ha ritrovato le luci della ribalta anche la splendida Zuleyka Rivera, ex Miss Universo nel 2006 e stella del web e delle tv portoricane. Zuleyka è la protagonista assoluta del videoclip della canzone. Bellissima, statuaria, è da sempre tifosa della nazionale portoricana, ma è anche una nota supporter dei Dallas Mavericks in NBA. Lo sport è nel suo dna, e il suo fisico non fa che dimostrarlo. Clicca sull'immagine in alto per scorre le sue immagini FOTO più belle.