Il direttore di JTV, la televisione ufficiale della Juventus, Claudio Zuliani, ha parlato in trasmissione dell'arbitraggio di Atalanta-Juventus e di come il Var abbia condizionato l'incontro definendolo uno strumento che rovina il calcio: "Si discuterà molto non dell’episodio singolo del Var che ci ha tolto un gol per un fallo a ritroso e un rigore. Si parlerà di Var rispetto a quella che è l’interpretazione coerente o incoerente durante una stessa partita e una stessa annata. Prima discutevamo di arbitri, con il Var doveva esserci uniformità ma hanno annullato un gol per un fallo a ritroso: e allora la punizione inesistente per l’Atalanta sul primo gol si annulla? Al momento è una pagliacciata: non è più calcio. Il Var è sperimentale, lo teniamo solo noi insieme alla Germania e al Portogallo: non aiuta e crea solo polemiche, gli altri neanche lo vogliono. Cosa accadrà negli scontri diretti contro il Napoli?".