Alessandro Di Gioia

Nasco anel, mi diplomo al Liceo Classicoe conseguo la laurea magistrale inall'Università degli Studi. Gioco a pallone, scrivo, parlo di calcio e altri sport dai lontani anni '90, sonoperAmoRobertoe Andrea, la, lae l', con cui mi diletto nella rubricaMi occupo inoltre die della. curoe ladelle partite. Se vi va, potete trovarmi in diretta suo ascoltarmi suAh, non è finita: quiz, risate e divertimento su. Non prendiamoci troppo sul serio!