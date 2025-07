Ruolo di Alessandro Pallotta in Calciomercato.com

Esperto nel settore delle scommesse e appassionato di sport e scrittura, Alessandro opera da oltre tre anni nel campo del betting e dei casinò online. Specializzato nell'analisi dei migliori bonus e delle ultime novità introdotte degli operatori, fornisce analisi approfondite e consigli mirati per aiutare gli appassionati a orientarsi nel mondo del gambling.

Da luglio 2024, Alessandro Pallotta è parte integrante del team di Calciomercato.com, dove si occupa della stesura di recensioni sui siti di gioco autorizzati in Italia con licenza ADM. In qualità di esperto nel settore, Alessandro è responsabile della creazione e revisione di articoli sul gambling online (scommesse e casino). Attraverso un'analisi critica approfondita, offre una visione imparziale e dettagliata del mercato, scrivendo contenuti che uniscono rigore informativo e valutazioni comparative. Il suo obiettivo è quello di guidare i lettori nella scelta delle migliori opzioni per un gioco online responsabile.

Conoscenze nel settore del Gambling Online

Alessandro ha iniziato il suo percorso nel mondo del betting con le schedine tra amici, passando progressivamente a sistemi più sofisticati. Questa evoluzione gli ha permesso di esplorare ogni sfumatura delle scommesse sportive, un campo in cui oggi è specializzato. Con il tempo, si è avvicinato anche ai casinò online, cercando di sfruttare al meglio le promozioni offerte dagli operatori. Grazie a esperienze lavorative nel settore, Alessandro ha affinato le sue competenze, diventando un esperto nell'analisi approfondita dei siti di gioco, prestando particolare attenzione ai termini e condizioni dei bonus e delle offerte dei vari bookmaker.



Conoscenze nel mondo del calcio e dello sport

Da sempre appassionato di calcio e tifoso dell'Inter, Alessandro ha intrapreso la strada del giornalismo sportivo, ottenendo il tesserino da pubblicista nel 2021. Questo traguardo gli ha permesso di lavorare direttamente sul campo, seguendo per due stagioni il Lecce in Serie A e il Taranto in Serie C. Durante questa esperienza, si è occupato di analisi dei match, cronaca live e ha partecipato alle consuete conferenze stampa pre e post-partita. Oltre al calcio, Alessandro nutre una grande passione per il tennis (con Dolgopolov come tennista all-time preferito) e per il basket (simpatizza per il Brindisi in LBA e per gli Utah Jazz in NBA).

Precedenti esperienze lavorative

-Supernews (Sett 2018-Mar 2022)

-Il Pallone Gonfiato (Ago 2020-Ott 2023)

-CatenaMedia/FairPlay Sports Media (Giugno 2022-Luglio 2024)

-Calciomercato.com (Luglio 2024-Presente)

Formazione