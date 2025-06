Andrea è un, con anni di esperienza alle spalle e numerose collaborazioni con vari portali specializzati. Appassionato di sport e tecnologia, Andrea è costantemente impegnato nella ricerca delle ultime tendenze nel mondo delle scommesse e dei casino online. La sua principale competenza è l’, con un'attenzione particolare ai termini e condizioni.

Ruolo di Andrea Stefanetti in Calciomercato.com

Andrea collabora con Calciomercato.com da giugno 2024, occupandosi dellaofferti dagli stessi operatori. In questa veste, Andrea combina la sua profonda conoscenza del settore del gambling con la capacità di analizzare in modo critico le offerte dei bookmakers. Il suo obiettivo è fornire ai lettori valutazioni precise e imparziali, aiutandoli a orientarsi nel panorama dei siti di gioco legali. Grazie al suo approccio meticoloso e alla sua passione per il mondo del betting online, Andrea è diventato una figura di riferimento per chi cerca informazioni affidabili e aggiornate su bonus e promozioni.

Conoscenze nel settore del Gambling Online

Dopo aver conseguito la laurea, Andrea ha deciso di specializzarsi nel campo della comunicazione digitale, intraprendendo una. Ha inizialmente focalizzato la sua attenzione sul. Con il passare del tempo, la sua naturale curiosità lo ha spinto a esplorare anche l’. Adottando un approccio critico e metodico, Andrea ha investito tempo e risorse nel testare in modo approfondito le varie piattaforme di gambling online, costruendo una solida esperienza nel settore. Oggi è considerato un, grazie anche alle sue collaborazioni con portali di rilievo come Scommesse e Affidabile.org.

Conoscenze nel mondo del calcio e dello sport

Andrea ha sempre avuto una grande passione per lo sport sin da bambino, quando ha iniziato a giocare a calcio e a seguire le partite del Milan, la sua squadra del cuore. Tuttavia, è il tennis il suo vero amore sportivo. Questo sport lo ha affascinato profondamente e oggi continua a praticarlo con grande dedizione. Il tennista che ammira di più? Senza dubbio Federer, simbolo di eleganza e fantasia.

Precedenti esperienze lavorative

- Thema Design- Freelancer per diversi portali online come Napolipiu e Scommesse- Affidabile.org- Scommesse.io- Calciomercato.com

Formazione

Università degli Studi di Firenze: Media/Multimedia e comunicazione digitale (2012 – 2014)