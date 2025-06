Daniele Longo

Nasco nell'anno in cui Maradona regalò una coppa del Mondo al popolo argentino. Il numero 10 come filosofia di vita, credo in Kaka e Shevchenko. Dal 2015 su calciomercato.com, collaboro con Radio Sportiva e TeleLombardia e Top Calcio 24. La notizia più bella ed emozionante è sempre la prossima, il mio mondo è fatto di pane e Milan. Esperto ( si dice così?) di calciomercato.