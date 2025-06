Romeo Agresti è il corrispondente della Juventus per Goal. In passato, Romeo ha lavarorato per Calcio GP (settimanale calcistico) coprendo le tematiche riguardanti la Vecchia Signora. Sempre in quegli anni, Romeo ha ricoperto il ruolo di opinionista per Juventus Channel, tv ufficiale del club bianconero. Tra i punti di riferimento dei tifosi juventini, Romeo viene visto come una preziosa fonte in chiave calciomercato. Tanto da aver vinto nel 2017 il "Calciomercato d'Or". Nel 2012, inoltre, ha pubblicato il suo primo libro: "La grande storia derby: Torino-Juventus".