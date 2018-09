Gonzalo Higuain, as expected, earns the most with the Rossoneri, cashing in on €9.5m per year. Down below is the full list, with the player contracts included as well.

G. Higuain – €9.5m per year – 2019 G. Donnarumma – €6m per year – 2021 T. Bakayoko – €3.5m per year – 2019 L. Biglia – €3.5m per year – 2021 A. Romagnoli – €3.5m per year – 2022 Suso – €3m per year – 2022 P. Reina – €3m per year- 2021 F. Borini – €2.5M per year – 2021 H. Calhanoglu – €2.5m per year – 2021 R. Montolivo – €2.5. per year – 2019 I. Abate – €2.3m per year – 2019 M. Caldara – €2.2m per year – 2023 F. Kessie – €2.2m per year – 2022 R. Rodriguez – 2.1m per year – 2021 A. Bertolacci – €2m per year – 2019 G. Bonaventura – €2m per year – 2020 A. Conti – €2m per year – 2022 M. Musacchio – €2m per year – 2021 I. Strinic – €2m per year – 2021 D. Laxalt – €1.7m per year – 2022 C. Zapata – €1.7m per year – 2019 S. Castillejo – €1.5m per year – 2023 J. Mauri – €1.4m per year – 2019 D. Calabria – €1.1m per year – 2022 P. Cutrone – €1.1m per year – 2023 A. Donnarumma – €1m per year – 2021 S. Simic – €0.3 per year – 2020 A. Plizzari – €0.2m per year – 2020

As revealed by Gazzetta's annual list of Serie A salaries, Milan have the second highest wage bill with €140m per year, behind Juve with a whopping €219m.