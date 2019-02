Goalkeepers: Donnarumma A., Donnarumma G., Plizzari. Defenders: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli. Midfielders: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá. Forwards: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

On the eve of the important clash between Atalanta and AC Milan, Rossoneri manager Gennaro Gattuso has named his 23-man squad for the game.