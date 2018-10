After the victories of Juventus and Roma, tonight ends the day 3 of the Champions League group stage with two very complicated trips for the remaining two Italian sides. Inter without Nainggolan will play at Nou Camp against Barcelona, deprived of Messi in addition to the defenders Umtiti and Vermaelen. Napoli will be on the pitch at the Parc des Princes de Paris, where the PSG will not have Gigi Buffon, Thiago Silva, Dani Alves and Kurzawa.



Barcelona-Inter

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Dembelé, Suarez, Coutinho. All. Valverde.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

Referee: Hategan (Romania).



Paris Saint Germain-Napoli

PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappé, Neymar, Di Maria; Cavani. Manager: Tuchel.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Milik, Insigne. Manager: Ancelotti.

Referee: Zwayer (Germany).

Emanuele Giulianelli