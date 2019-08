Cesena-Milan 0-0 FT, the rossoneri disappoint in their final friendly game

AC Milan are taking on Cesena in their final friendly game of the summer as you can follow the action with us here on Calciomercato.com.



THE CONFIRMED LINEUPS:



CESENA: Agliardi; Maddaloni, Brignani, Sabato; Capellini, Franco, Rosaia, Valeri; Borello, Sarao, Cortesi. Bench: Olivieri, Russini, De Feudis, Butic, Valencia, Franchini Ricci, Pantaleoni, Ciofi, Brunetti, Stefanelli.



MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek. Bench: A. Donnarumma, Soncin, Conti, Strinic, Duarte, Gabbia, Brescianini, Paquetà, Kessie, Mionic, Maldini, A. Silva.



Final score: Cesena-Milan 0-0 FT