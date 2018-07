Complete list of all Serie A transfers announced so far

The summer transfer window has now officially opened and closes on Friday, August 17th. Here is a summary of all the arrivals and departures announced by all 20 Serie A clubs so far.



ATALANTA

Arrived: Reca (d, Wisla Plock), Tumminello (a, Crotone), Mattiello (d, Spal), Sportiello (p, Fiorentina).

Departed: Caldara (d, Juventus), Spinazzola (d, Juventus), Cristante (c, Roma), Bastoni (d, Inter).

Manager: Gasperini (confirmed).



BOLOGNA

Arrived: Skorupski (p, Roma), Calabresi (d, Brescia), Dijks (d, Ajax), Santander (a, FC Copenhagen).

Departed: Verdi (a, Napoli), Mirante (p, Roma), Ferrari (d, Sampdoria), Oikonomou (d, Aek Atene), Torosidis (d, free transfer), Keita (d, Eupen), Romagnoli (d, Empoli)

Manager: Filippo Inzaghi (new)



CAGLIARI

Arrived: Srna (d, Shakhtar Donetsk), Aresti (p, Olbia), Castro (c, Chievo).

Departed: Castan (d, Roma), Miangue (d, Standard Liegi), Ceter (a, Olbia).

Allenatore: Maran (new).



CHIEVO

Arrived: Djordjevic (a, Lazio).

Departed: Inglese (a, Napoli), Bastien (c, Standard Liegi), Dainelli (d, free transfer), Gobbi (d, free transfer), Castro (c, Cagliari).

Allenatore: D'Anna (confirmed



EMPOLI

Arrived: Romagnoli (d, Bologna), Marcjanik (d, Arka Gdynia)

Departed: Gabriel (p, Milan), Luperto (d, Napoli), Ninkovic (a, Genoa).

Allenatore: Andreazzoli (confirmed).



FIORENTINA

Arrived: Hancko (d, Zilina).

Departed: Badelj (c, free transfer), Bruno Gaspar (d, Sporting Lisbona), Falcinelli (a, Sassuolo), Gil Dias (a, Nottingham Forest), Sportiello (p, Atalanta).

Allenatore: Pioli (confirmed).



FROSINONE

Arrived:

Departed: Frara (c, free transfer).

Allenatore: Longo (confirmed)



GENOA

Arrived: Criscito (d, Zenit), Marchetti (p, Lazio), Callegari (c, PSG), Piatek (a, Cracovia Krakow).

Departed: Perin (p, Juventus), Taarabt (c, Benfica), Rosi (d, free transfer), Cofie (c, free transfer), Rigoni (c, free transfer), Veloso (c, free transfer), Rossi (a, free transfer).

Allenatore: Ballardini (confirmed).



INTER

Arrived: Nainggolan (c, Roma), Politano (a, Sassuolo), Joao Mario (c, West Ham).

Departed: Cancelo (d, Juventus), Rafinha (c, Barcellona), Lisandro Lopez (d, Benfica), Santon (d, Roma), Zaniolo (c, Roma), Odgaard (a, Sassuolo).

Allenatore: Spalletti (confirmed).



JUVENTUS

Arrived: Caldara (d, Atalanta), Spinazzola (d, Atalanta), Pjaca (c, Schalke), Perin (p, Genoa), Emre Can (Liverpool), Cancelo (d, Inter).

Departed: Buffon (p, free transfer), Lichtsteiner (d, Arsenal), Asamoah (d, free transfer), Howedes (d, Schalke).

Allenatore: Allegri (confirmed).



LAZIO

Arrived: Durmisi (d, Betis), Sprocati (a, Salernitana).

Departed: Djordjevic (a, Chievo), Marchetti (p, Genoa), Nani (a, Valencia), de Vrij (d, free transfer).

Allenatore: Simone Inzaghi (confirmed



MILAN

Arrived:

Departed: Mastour (c, free transfer).

Allenatore: Gattuso (confirmed).



NAPOLI

Arrived: Verdi (a, Bologna), Inglese (a, Chievo), Younes (a, Ajax), Ciciretti (a, Parma), Grassi (c, Spal).

Departed: Reina (p, free transfer), Rafael (p, free transfer), Maggio (d, free transfer), Milic (d, free transfer).

Allenatore: Ancelotti (new).



PARMA

Arrived: Stulac (c, Venezia)

Departed: Ciciretti (a, Napoli), Lucarelli (d, ritiro).

Allenatore: D'Aversa (confirmed).



ROMA

Arrived: Coric (c, Dinamo Zagabria), Marcano (d, Porto), Cristante (c, Atalanta), Kluivert (a, Ajax), Mirante (p, Bologna), Santon (d, Inter), Zaniolo (c, Inter), Pastore (c, PSG), Bianda (d, Lens).

Departed: Nainggolan (c, Inter), Skorupski (p, Bologna), Lobont (p, retire Jonathan Silva (d, Sporting Lisbona).

Allenatore: Di Francesco (confirmed).



SAMPDORIA

Arrived: Colley (d, Genk), A. Ferrari (d, Bologna).

Departed: Viviano (p, Sporting Lisbona), G. Ferrari (d, Sassuolo), Strinic (d, free transfer

Allenatore: Giampaolo (confermato).



SASSUOLO

Arrived: G. Ferrari (d, Sampdoria), Falcinelli (a, Fiorentina), Djuricic (c, Benevento), Odgaard (a, Inter).

Departed: Pegolo (p, free transfer), Biondini (c, free transfer), Politano (a, Inter).

Manager: De Zerbi .



SPAL

Arrived: Fares (d, Verona), Dickmann (d, Novara).

Departed: Meret (p, Udinese), Grassi (c, Napoli), Mattiello (d, Atalanta).

Allenatore: Semplici (confirmed).



TORINO

Arrived:

Departed: Burdisso (d, free transfer), Molinaro (d, free transfer).

Manager: Mazzarri (confirmed).



UDINESE

Arrived: Meret (p, Spal), Karnezis (p, Watford), Vizeu (a, Flamengo), Ter Avest (d, Twente).

Departed: Maxi Lopez (a, free transfer), Zampano (d, Pescara), Bizzarri (p, free transfer).

Manager: Velazquez (new)