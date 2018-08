Complete list of Serie A arrivals and departures of the summer transfer window

ATALANTA

Arrivals: Reca (d, Wisla Plock), Tumminello (a, Crotone), Varnier (d, Cittadella), Zapata (a, Sampdoria), Pasalic (c, Chelsea), Ali Adnan (d, Udinese).

Departures: Caldara (d, Milan), Spinazzola (d, Juventus), Cristante (c, Roma), Bastoni (d, Parma), Petagna (a, Spal), Haas (c, Palermo), Rizzo (c, Foggia), D'Alessandro (a, Udinese).

Probable formation (3-4-3): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, RECA; Ilicic, DUVAN ZAPATA, Gomez.

Head Coach: Gasperini (confermato).



BOLOGNA

Arrivals: Skorupski (p, Roma), Calabresi (d, Brescia), Dijks (d, Ajax), Santander (a, FC Copenhagen), Falcinelli (a, Fiorentina), Svanberg (c, Malmo), Mattiello (d, Spal), Danilo (d, Udinese), Rigoni (c, Zenit San Pietroburgo).

Departures: Verdi (a, Napoli), Mirante (p, Roma), Ferrari (d, Sampdoria), Oikonomou (d, Aek Atene), Torosidis (d, svincolato), Keita (d, Eupen), Romagnoli (d, Empoli), Masina (d, Watford), Falco (a, Lecce), Di Francesco (a, Sassuolo), Crisetig (c, Frosinone), Petkovic (a, Dinamo Zagabria), Krafth (d, Amiens), Falletti (a, Palermo), Romagnoli (d, Brescia).

Probable formation (3-5-2): SKORUPSKI; DANILO, De Maio, Gonzalez; MATTIELLO, Poli, Pulgar, Dzemaili, DIJKS; FALCINELLI, Palacio.

Head Coach: Filippo Inzaghi (nuovo).



CAGLIARI

Arrivals: Srna (d, Shakhtar Donetsk), Aresti (p, Olbia), Castro (c, Chievo), Cerri (a, Perugia), Bradaric (c, Rijeka), Klavan (d, Liverpool).

Departures: Castan (d, Vasco da Gama), Miangue (d, Standard Liegi), Ceter (a, Olbia), Giannetti (a, Livorno), Han (a, Perugia), Caligara (c, Olbia), Capuano (d, Frosinone), Deiola (c, Parma).

Probable formation (4-3-1-2): Cragno; SRNA, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; CASTRO, BRADARIC, Barella; Joao Pedro; CERRI, Pavoletti.

Head Coach: Maran (nuovo).



CHIEVO

Arrivals: Djordjevic (a, Lazio), Rossettini (d, Genoa), Semper (p, Dinamo Zagabria), Obi (c, Torino), Barba (d, Sporting Gijon), Burruchaga (c, River Plate).

Departures: Inglese (a, Parma), Bastien (c, Standard Liegi), Dainelli (d, svincolato), Gobbi (d, Parma), Castro (c, Cagliari), Garritano (c, Cosenza).

Probable formation (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, BARBA, ROSSETTINI, Jaroszynski; OBI, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, DJORDJEVIC, Giaccherini.

Head Coach: D'Anna (confermato).



EMPOLI

Arrivals: Romagnoli (d, Bologna), Marcjanik (d, Arka Gdynia), Mraz (a, Zilina), Rasmussen (d, Rosenborg), La Gumina (a, Palermo), Fulignati (p, Cesena), Capezzi (c, Sampdoria), Silvestre (d, Sampdoria), Antonelli (d, Milan), Acquah (c, Torino), Uçan (c, Fenerbahce).

Departures: Gabriel (p, Perugia), Luperto (d, Napoli), Ninkovic (a, Genoa), Donnarumma (a, Brescia), Ninkovic (c, Ascoli).

Probable formation (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, SILVESTRE, ANTONELLI; ACQUAH, Bennacer, Krunic; Zajc; Caputo, LA GUMINA.

Head Coach: Andreazzoli (confermato).



FIORENTINA

Arrivals: Hancko (d, Zilina), Graiciar (a, Slovan Liberec), Lafont (p, Tolosa), Ceccherini (d, Crotone), Norgaard (c, Brondby), Gerson (c, Roma), Gillekens (d, OH Leuven), Antzoulas (d, Asteras Tripoli), Mirallas (a, Everton), Pjaca (a, Schalke), Edimilson (c, West Ham).

Departures: Badelj (c, Lazio), Bruno Gaspar (d, Sporting Lisbona), Falcinelli (a, Bologna), Gil Dias (a, Nottingham Forest), Sportiello (p, Frosinone), Hristov (d, Ternana), Saponara (c, Sampdoria).

Probable formation (4-3-3): LAFONT; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Chiesa, Simeone, PJACA.

Head Coach: Pioli (confermato).



FROSINONE

Arrivals: Sportiello (p, Fiorentina), Crisetig (c, Bologna), Molinaro (d, Torino), Goldaniga (d, Sassuolo), Ghiglione (d, Genoa), Perica (a, Udinese), Hallfredsson (c, Udinese), Iacobucci (p, Virtus Entella), Salamon (d, Spal), Vloet (c, Chiasso), Zampano (d, Pescara), Campbell (a, Betis), Capuano (d, Cagliari), Cassata (c, Sassuolo), Pinamonti (a, Inter).

Departures: Frara (c, svincolato), Vigorito (p, Lecce), Koné (c, Erzurumspor), Russo (d, rescissione), Terranova (d, Cremonese).

Probable formation (3-5-2): SPORTIELLO; SALAMON, Ariaudo, GOLDANIGA; ZAMPANO, HALLFREDSSON, Maiello, CRISETIG, MOLINARO; CAMPBELL, PERICA.

Head Coach: Longo (confermato).



GENOA

Arrivals: Criscito (d, Zenit), Marchetti (p, Lazio), Callegari (c, PSG), Piatek (a, Cracovia Krakow), Sandro (c, Benevento), Mazzitelli (c, Sassuolo), Romulo (d, Verona), Kouame (a, Cittadella), Rolon (c, Malaga), Favilli (a, Ascoli), Lisandro Lopez (d, Inter).

Departures: Perin (p, Juventus), Taarabt (c, Benfica), Rosi (d, svincolato), Bertolacci (c, Milan), Cofie (c, Sporting Gijon), Rigoni (c, svincolato), Veloso (c, svincolato), Rossi (a, svincolato), Izzo (d, Torino), Morosini (c, Brescia), Lamanna (p, Spezia), Salcedo (a, Inter), Ghiglione (d, Frosinone), Rossettini (d, Chievo), Laxalt (d, Milan), Galabinovc (a, Spezia), El Yamiq (d, Perugia).

Probable formation (3-4-1-2): MARCHETTI; LISANDRO LOPEZ, Spolli, CRISCITO; ROMULO, ​ROLON, SANDRO, Laxalt; Pandev; PIATEK, KOUAME'.

Head Coach: Ballardini (confermato).



INTER

Arrivals: Nainggolan (c, Roma), Politano (a, Sassuolo), Joao Mario (c, West Ham), Asamoah (d, Juventus), de Vrij (d, Lazio), Lautaro Martinez (a, Racing), Salcedo (a, Genoa), Vrsaljko (d, Atletico Madrid), Keita Baldé (a, Monaco).

Departures: Cancelo (d, Juventus), Rafinha (c, Barcellona), Lisandro Lopez (d, Benfica), Santon (d, Roma), Zaniolo (c, Roma), Odgaard (a, Sassuolo), Eder (a, Jiangsu Suning), Emmers (c, Cremonese), Pinamonti (a, Frosinone).

Probable formation (4-2-3-1): Handanovic; VRSALJKO, Skriniar, DE VRIJ, ASAMOAH; Brozovic, Gagliardini; KEITA, NAINGGOLAN, Perisic; Icardi.

Head Coach: Spalletti (confermato).



JUVENTUS

Arrivals: Spinazzola (d, Atalanta), Perin (p, Genoa), Emre Can (Liverpool), Cancelo (d, Inter), Cristiano Ronaldo (a, Real Madrid), Makoun (c, Zamora), Bonucci (d, Milan).

Departures: Buffon (p, PSG), Lichtsteiner (d, Arsenal), Asamoah (d, Inter), Howedes (d, Lokomotiv Mosca), Brignoli (p, Palermo), Higuain (a, Milan), Sturaro (c, Sporting), Marchisio (c, rescissione).

Probable formation (4-3-3): Szczesny; CANCELO, BONUCCI, Chiellini, Alex Sandro; EMRE CAN, Pjanic, Matuidi; Dybala, CRISTIANO RONALDO, Douglas Costa .

Head Coach: Allegri (confermato).



LAZIO

Arrivals: Durmisi (d, Betis), Sprocati (a, Salernitana), Berisha (c, Salisburgo), Proto (p, Olympiacos), Acerbi (d, Sassuolo), Badelj (c, Fiorentina), Correa (a, Siviglia), Anderson (d, Bari).

Departures: Djordjevic (a, Chievo), Marchetti (p, Genoa), de Vrij (d, Inter), Nani (a, Sporting Lisbona), Felipe Anderson (a, West Ham), Di Gennaro (c, Salernitana).

Probable formation (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, ACERBI, Radu; Marusic, BADELJ, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Head Coach: Simone Inzaghi (confermato).



MILAN

Arrivals: Reina (p, Napoli), Strinic (d, Sampdoria), Bertolacci (c, Genoa), Halilovic (c, Las Palmas), Caldara (d, Atalanta), Higuain (a, Juventus), Bakayoko (c, Chelsea), Laxalt (d, Genoa).

Departures: Mastour (c, svincolato), Bonucci (d, Juventus), Gustavo Gomez (d, Palmeiras), Kalinic (a, Atletico Madrid), Antonelli (d, Empoli), André Silva (a, Siviglia), Locatelli (c, Sassuolo).

Probable formation (4-3-3): Donnarumma; Conti, CALDARA, Romagnoli, LAXALT; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, HIGUAIN, Calhanoglu.

Head Coach: Gattuso (confermato).



NAPOLI

Arrivals: Verdi (a, Bologna), Younes (a, Ajax), Fabian Ruiz (c, Betis Siviglia), Meret (p, Spal), Karnezis (p, Watford), Malcuit (d, Lille), Ospina (p, Arsenal).

Departures: Reina (p, Milan), Rafael (p, Sampdoria), Maggio (d, Benevento), Milic (d, svincolato), Sepe (p, Parma), Jorginho (c, Chelsea), Machach (c, Carpi).

Probable formation (4-2-3-1): MERET; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Hamsik; VERDI, Mertens, Insigne; Milik.

Head Coach: Ancelotti (nuovo).



PARMA

Arrivals: Gobbi (d, Chievo), Stulac (c, Venezia), Sepe (p, Napoli), Bruno Alves (d, Glasgow Rangers), Rigoni (c, Genoa), Bastoni (d, Atalanta), Dimarco (d, Sion), Biabiany (a, Sparta Praga), Grassi (c, Spal), Inglese (a, Chievo), Gervinho (a, Hebei Fortune), Sprocati (a, Salernitana), Deiola (c, Cagliari).

Departures: Lucarelli (d, ritiro), Insigne (a, Benevento), Scavone (c, Lcce).

Probable formation (4-3-3): SEPE; Gazzola, BRUNO ALVES, Gagliolo, GOBBI; GRASSI, STULAC, Dezi; GERVINHO, INGLESE, BIABIANY.

Head Coach: D'Aversa (confermato).



ROMA

Arrivals: Coric (c, Dinamo Zagabria), Marcano (d, Porto), Cristante (c, Atalanta), Kluivert (a, Ajax), Mirante (p, Bologna), Santon (d, Inter), Zaniolo (c, Inter), Pastore (c, PSG), Bianda (d, Lens), Fuzato (p, Palmeiras), Olsen (p, FC Copenhagen), N'Zonzi (c, Siviglia).

Departures: Nainggolan (c, Inter), Skorupski (p, Bologna), Lobont (p, svincolato), Jonathan Silva (d, Sporting Lisbona), Bruno Peres (d, San Paolo), Alisson (p, Liverpool), Gerson (c, Fiorentina), Defrel (a, Sampdoria).

Probable formation (4-3-3): OLSEN; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; CRISTANTE, N'ZONZI, PASTORE; Under, Dzeko, KLUIVERT.

Head Coach: Di Francesco (confermato).



SAMPDORIA

Arrivals: Colley (d, Genk), A. Ferrari (d, Bologna), Peteers (c, Brugge), Jankto (c, Udinese), Tavares (d, San Paolo), Audero (p, Venezia), Rafael (p, Napoli), Defrel (a, Roma), Bahlouli (c, Lione), Ronaldo Vieira (c, Leeds), Ekdal (c, Amburgo), Saponara (c, Fiorentina).

Departures: Viviano (p, Sporting Lisbona), G. Ferrari (d, Sassuolo), Strinic (d, Milan), Alvarez (c, svincolato), Zapata (a, Atalanta), Bonazzoli (a, Padova), Capezzi (c, Empoli), Silvestre (d, Empoli), Simic (d, Spal), Verre (c, Perugia).

Probable formation (4-3-1-2): AUDERO; Bereszynski, Andersen, COLLEY, Murru; EKDAL, Praet, JANKTO; Gaston Ramirez; Quagliarella, DEFREL.

Head Coach: Giampaolo (confermato).



SASSUOLO

Arrivals: G. Ferrari (d, Sampdoria), Djuricic (c, Benevento), Odgaard (a, Inter), Di Francesco (a, Bologna), Boateng (c, Eintracht Francoforte), Bourabia (c, Konyaspor), Boga (c, Chelsea), Magnani (d, Perugia), Brignola (a, Benevento), Locatelli (c, Milan), Marlon (d, Barcellona).

Departures: Pegolo (p, svincolato), Biondini (c, svincolato), Politano (a, Inter), Acerbi (d, Lazio), Goldaniga (d, Frosinone), Marchizza (d, Crotone), Ragusa (a, Verona), Missiroli (c, Spal), Letschert (d, Utrecht), Cassata (c, Frosinone).

Probable formation (4-3-3): Consigli; Lirola, FERRARI, Lemos, Peluso; LOCATELLI, Magnanelli, Duncan; Berardi, BOATENG, DI FRANCESCO.

Head Coach: De Zerbi (Sassuolo).



SPAL

Arrivals: Fares (d, Verona), Dickmann (d, Novara), Milinkovic-Savic (p, Torino), Valoti (c, Hellas Verona), Petagna (a, Atalanta), Djourou (d, svincolato), Moncini (a, svincolato), Simic (d, Sampdoria), Bonifazi (d, Torino), Valdifiori (c, Torino), Missiroli (c, Sassuolo).

Departures: Meret (p, Udinese), Grassi (c, Parma), Mattiello (d, Bologna), Borriello (a, svincolato), Konate (d, Cincinnati), Salamon (d, Frosinone), Vaisanen (d, Crotone).

Probable formation (3-5-2): Gomis; BONIFAZI, Vicari, DJOUROU; Lazzari, MISSIROLI, VALDIFIORI, Kurtic, FARES; PETAGNA, Antenucci.

Head Coach: Semplici (confermato).



TORINO

Arrivals: Izzo (d, Genoa), Meité (c, Monaco), Bremer (d, Atletico Mineiro), Rosati (p, Perugia), Damascan (a, Sheriff), Aina (d, Chelsea), Djidji (d, Nantes), Soriano (c, Villarreal), Zaza (a, Valencia).

Departures: Burdisso (d, svincolato), Molinaro (d, Frosinone), Milinkovic-Savic (p, Spal), Barreca (d, Monaco), Obi (c, Chievo), Bonifazi (d, Spal), Valdifiori (c, Spal), Acquah (c, Empoli).

Probable formation (3-5-1-1): Sirigu; IZZO, Nkoulou, BREMER; De Silvestri, SORIANO, Rincon, MEITE', Ansaldi; Iago Falque; Belotti.

Head Coach: Mazzarri (confermato).



UDINESE

Arrivals: Vizeu (a, Flamengo), Ter Avest (d, Twente), Musso (p, Racing), Pussetto (a, Huracan), Machis (a, Granada), Mandragora (c, Crotone), Nicolas (p, Verona), Ekong (d, Bursaspor), Teodorczyk (a, Anderlecht), D'Alessandro (a, Atalanta).

Departures: Maxi Lopez (a, Vasco da Gama), Zampano (d, Pescara), Bizzarri (p, Foggia), Jankto (c, Sampdoria), Widmer (d, Basilea), Perica (a, Frosinone), Hallfredsson (c, Frosinone), Danilo (d, Bologna), Ali Adnan (d, Atalanta).

Probable formation (4-3-3): MUSSO; Larsen, EKONG, Samir, Pezzella; Behrami, Barak, Fofana; De Paul, Lasagna, VIZEU.

Head Coach: Velazquez (nuovo).