CR7-Dybala-Higuain trident, Ibrahimovic: The Round 20 Serie A probable line-ups

Serie A is back in action with many exciting matchups coming up during the weekend. Here are the probable line-ups of the most anticipated matches of round 20:



Lazio - Sampdoria:



Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.



Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Jankto, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini.



Napoli - Fiorentina:



Napoli (4-3-3): Ospina; DI Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.



Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Chiesa.



AC Milan - Udinese:



AC Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao.



Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.



Lecce - Inter:



Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar.‚Äč



Inter Milan (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; R. Lukaku, L. Martinez



Genoa - Roma:



Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero; Ankersen, Schöne, Radovanovic, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria.



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Diawara; Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko.



Juventus - Parma:



Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo.



Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Kurtic.