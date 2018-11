#SelecciónMayor El director técnico de @Argentina, @lioscaloni, dio a conocer la lista de convocados para la doble fecha FIFA ante México. pic.twitter.com/trGICqNHcy — Selección Argentina (@Argentina) 1 novembre 2018

Paulo Dybala is among the Serie A star to have received a call-up to Argentina national. The other five players are: German Pezzella (Fiorentina), Rodrigo De Paul (Udinese), Lautaro Martinez (Inter), Mauro Icardi (Inter), Giovanni Simeone (Fiorentina) e Paulo Dybala (Juventus).This is Argentina full squad: