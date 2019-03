Fiorentina players visit Astori's grave one year after his death

Un anno fa ci lasciava Davide Astori. Nel suo paese natale, il ricordo con una funzione. Presenti la Fiorentina, una delegazione del Cagliari e vari personaggi sportivi [ @gia_brunetti ] pic.twitter.com/5AMNjHhSR5 — calciomercato.com (@cmdotcom) 4 marzo 2019

La Fiorentina sulla lapide di Davide Astori. pic.twitter.com/cs81Que6Xd — calciomercato.com (@cmdotcom) 4 marzo 2019

One year ago, Davide Astori died in his sleep in a hotel in Udine, the night before Fiorentina's away Serie A game against Udinese. Today, Fiorentina posted a message on their official Twitter account to pay tribute to their captain ( watch ) and the players of La Viola attended a mass in Astori's birthplaceGiacomo Brunetti