Friendlies recap: Napoli beat Liverpool 3-0 thanks to goals from Insigne and Milik

Napoli beat Liverpool earlier today in a summer friendly game. You can view the lineups and goalscorers bellow right here on Calciomercato.com.



Liverpool 0-3 Napoli FT: goals from Insigne 17, Milik 28, Younes 52



Liverpool first half team: Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Virgil Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Wijnaldum, Origi, Oxlade-Chamberlain.



Liverpool second half team: Mignolet; Gomez, Lovren, Van den Berg, Hoever; Lallana, Duncan, Elliot; Wilson, Brewster, Lewis.



Napoli first half team: Alex Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Callejon, Zielinski; Verdi, Mertens, Insigne; Milik.



Napoli second half team: Alex Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Ghoulam; Callejon, Zielinski; Gaetano, Younes, Insigne; Milik.