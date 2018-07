Icc, Juventus-Bayern Munich 2-0, goals and highlights - video

Check out the goals and highlights of Juventus-Bayern Munich.



LINE-UPS



​JUVENTUS (4-3-3): Perin (71′ Pinsoglio); De Sciglio, Rugani (54′ Caldara), Chiellini (54′ Barzagli), Alex Sandro; Emre Can (41′ Fagioli), Pjanic (71′ Kastanos), Marchisio (46′ Fernandes); Cancelo (71′ Macek), Favilli (53′ Beltrame), Bernardeschi (59′ Pereira). Manager: Allegri



BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich (82′ Hoffmann); Johansson (46′ Rafinha), Stanisic (46′ Richards), Martinez (37′ Alaba), Bernat; Shabani (46′ Sanches), Will (46′ Zaiser), Zylla (46′ Jeong); Gnabry (46′ Robben), Wagner (46′ Wriedt), Ribery (46′ Coman). Manager:Kovac



Referee: Penso (USA)



YELLOW CARDS: Chiellini



GOALS: 32′ e 40′ Favilli