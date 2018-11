Inter call-ups for Genoa: Nainggolan returns

Inter will face Genoa tomorrow in another Serie A matchup and Luciano Spalletti called up 23 players for the match that could further confirm Inter's 2nd place in the table.



Goalkeepers: Handanovic, Padelli, Berni.



Defenders: Vrsaljko, de Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar.



Midfielders: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic.



Attackers: Icardi, Lautaro Martinez, Keita Baldé, Politano, Candreva.