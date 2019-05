Inter 1-0 Empoli: Balde Keita gives Spalletti UCL edge

Inter are currently facing off against Empoli in a vital match for both sides. Empoli must win or better Genoa's result to stay in Serie A whilst a win for Inter is instrumental if the Nerazzurri wish to qualify for next season's Champions League.



Line-ups:



Inter (4 - 2 - 3 - 1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi



Empoli: Dragowski, Maietta, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traore, Pajac; Farias, Caputo