Inter-Juventus paper ratings: Ronaldo and Nainggolan shine, Alex Sandro flops

Inter Milan and Juventus drew 1-1 yesterday at the San Siro after goals from Radja Nainggolan and Cristiano Ronaldo. Here are the player ratings of both teams from major Italian newspapers:



Gazzetta dello Sport:



Inter: Handanovic 6; D’Ambrosio 5,5, de Vrij 6.5, Skriniar 6, Asamoah 6; Vecino 5.5, Brozovic 6,5; Politano 6,5 (Joao Mario N/A), Nainggolan 7 (Borja Valero 6), Perisic 6; Icardi 5,5 (Lautaro N/A).



Juventus: Szczesny 6; Emre Can 6,5, Bonucci 6, Chiellini 6; Cancelo 6, Cuadrado 5.5, Pjanic 6,5, Matuidi 5,5 (Kean 6), Alex Sandro 5 (Spinazzola 6,5); Bernardeschi 5 (Pereira 6), Ronaldo 6,5.



Tuttosport:



Inter: Handanovic 5,5; D’Ambrosio 6,5, de Vrij 7, Skriniar 7, Asamoah 6,5; Vecino 6, Brozovic 6,5; Politano 6,5 (Joao Mario N/A), Nainggolan 6,5 (Borja Valero 6), Perisic 6; Icardi 6,5 (Lautaro N/A).



Juventus: Szczesny 6.5; Emre Can 5,5, Bonucci 6, Chiellini 6,5; Cancelo 5, Cuadrado 6, Pjanic 7, Matuidi 6,5 (Kean 6,5), Alex Sandro 6 (Spinazzola 6,5); Bernardeschi 6 (Pereira 6), Ronaldo 7,5.



Corriere della Sera:



Inter: Handanovic 6; D’Ambrosio 6, de Vrij 6,5, Skriniar 5,5, Asamoah 6; Vecino 6, Brozovic 6; Politano 6,5 (Joao Mario N/A), Nainggolan 7 (Borja Valero N/A), Perisic 6,5; Icardi 6 (Lautaro N/A).



Juventus: Szczesny 5.5; Emre Can 6, Bonucci 6, Chiellini 6; Cancelo 5, Cuadrado 6, Pjanic 6,5, Matuidi 5 (Kean 6,5), Alex Sandro 5 (Spinazzola 7); Bernardeschi 5 (Pereira N/A), Ronaldo 7.