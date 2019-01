Inter vs. Lazio: Spalletti names 22-man squad

On the eve of the Coppa Italia quarter-final clash between Inter and Lazio, Nerazzurri manager Luciano Spalleti has named his 22-man squad. Ivan Perisic returns to the squad, while de Vrij is absent.

Goalkeepers: Handanovic, Padelli, Berni.

Defenders: Ranocchia, Asamoah, Cédric, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar.

Midfielders: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic.

Attackers: Icardi, Lautaro Martinez, Politano, Salcedo, Candreva.