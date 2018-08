Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Asamoah; Politano, Martinez, Karamoh; Icardi. Lione (4-3-3): Gorgelin; Rafael, Solet, Martins Pereira, Dubois; Diop, Ferri, Ndombele; Terrier, Maolida, Diaz.

Inter's friendly match against Lyon will kick off in just over ten minutes, here are the official line-ups.