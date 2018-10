Juve-Young Boys, Roma-Viktoria Plzen: predicted line-ups

Juventus and Roma play in Champions League tonight. These are the predicted line-ups of the games:





Juventus-Young Boys (h. 6.55 pm)



JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi; Mandzukic, Dybala. Coach: Allegri



YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Schick, Camara, von Bergen, Benito; Ngamaleu, Bertone, Sanogo, Fassnacht; Assalé, Hoarau. Coach: Seoane

Ref: Karasev (Rus)





Roma-Viktoria Plzen (h. 9.00 pm)



ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Under, Dzeko, Kluivert. Coach: Di Francesco



VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Pernica, Hubnik, Limbersky; Horosovsky, Prochazka; Petrzela, Cermak, Kovarik; Krmencik. Coach: Vrba

Ref: Raczkowski (Pol)