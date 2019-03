Juventus 4-1 Udinese: Italian papers hail 'Lukaku-esque' Kean as the star of the night

Juventus defeated Udinese yesterday at the Allianz Stadium and consolidated their very safe position on top of the Serie A table with a 4-1 victory. Moise Kean was the star of the night for the Bianconeri, with Massimiliano Allegri's men presenting themselves in a dominant fashion ahead of their important Champions League clash against Atletico Madrid on Tuesday.Here are the Juventus player ratings from major Italian newspapers:Szczesny 6; Caceres 6.5, Barzagli 6, Rugani 6, Spinazzola 6.5; Emre Can 7, Bentancur 7, Matuidi 6.5; Bernardeschi 7, Kean 8; Alex Sandro 7. Substitutions: Bonucci 6, Dybala 6, Nicolussi N/A.Szczesny 6; Caceres 5.5, Barzagli 6, Rugani 6.5, Spinazzola 6.5; Emre Can 7, Bentancur 7, Matuidi 7; Bernardeschi 6.5, Kean 8; Alex Sandro 7. Substitutions: Bonucci 6.5, Dybala 6, Nicolussi N/A.Szczesny 6; Caceres 6, Barzagli 6, Rugani 6, Spinazzola 6.5; Emre Can 6.5, Bentancur 6.5, Matuidi 7; Bernardeschi 6, Kean 8; Alex Sandro 6.5. Substitutions: Bonucci 6, Dybala N/A, Nicolussi N/A.Szczesny 6; Caceres 5.5, Barzagli 6, Rugani 6, Spinazzola 6; Emre Can 6.5, Bentancur 6, Matuidi 6.5; Bernardeschi 6, Kean 8; Alex Sandro 6.5. Substitutions: Bonucci 6, Dybala N/A, Nicolussi N/A.​Szczesny N/A; Caceres 6, Barzagli 6, Rugani 6, Spinazzola 6.5; Emre Can 6.5, Bentancur 7, Matuidi 7; Bernardeschi 6, Kean 8; Alex Sandro 6.5. Substitutions: Bonucci 6, Dybala N/A, Nicolussi N/A.​