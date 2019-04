Juventus-Fiorentina: predicted line-ups

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Edimilson Fernandes, Veretout, Gerson, Biraghi; Muriel, Simeone. Allenatore: Montella.

Juventus take on Fiorentina at the Allianz Stadium today. With only one point, the Old Lady can win her 8th successive scudetto. These are the line-uès that Max Allegri and Vincenzo Montella are likely to choose:: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. Allenatore: Allegri.