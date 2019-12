Juventus-Leverkusen: Probable formations

Juve, already certain of first place in the group, plays in Germany on the field of Bayer Leverkusen. Sarri gives the defensive pair Bonucci-De Ligt a rest.



BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baugartlinger; Bellarabi, Havertz, Bailey; Volland. Herds Bosz.



JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Rugani, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. Herds Sarri.



Referee: Bastien (France).

Anthony Privetera