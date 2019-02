Juventus release Champions League squad list... with one notable absence

Juventus released their official squad list for the next round of the UEFA Champions League this evening, with the Bianconeri set to take on Atletico Madrid in the tournament's first knockout round.Juve's squad is as follows, with the notable absence of Juan Cuadrado:"​1 Szczesny2 De Sciglio3 Chiellini4 Caceres5 Pjanic6 Khedira7 Ronaldo10 Dybala11 D.Cost12 Alex Sandro14 Matuidi15 Barzagli17 Mandzukic18 Kean (List B)19 Bonucci20 Joao Cancelo21 Pinsoglio22 Perin23 Emre Can24 Rugani30 Bentancur33 Bernardeschi37 Spinazzola"For more news, views and features, visit our homepage.