Lazio-Juventus player ratings, as media praise Cancelo and Szczesny

Juventus prevailed over Lazio yesterday at the Stadio Olimpico in what was a very difficult match for Massimiliano Allegri's men. The Bianconeri trailed after Emre Can's own goal but thanks to the Portuguese duo Joao Cancelo and Cristiano Ronaldo, they managed to retain their supremacy in Serie A. Here are the Juventus player ratings from Italian newspapers:



Gazzetta dello Sport: Szczesny 7, De Sciglio 5.5, Bonucci 6, Rugani 6, Alex Sandro 6.5, Matuidi 5, Emre Can 4.5, Bentancur 5.5, Ronaldo 6.5, Douglas Costa 5, Dybala 6.5, Subs: Cancelo 7.5, Bernardeschi 7, Chiellini 6



La Repubblica: Szczesny 7, De Sciglio 5.5, Bonucci 6, Rugani 6.5, Alex Sandro 5.5, Matuidi 5.5, Emre Can 5, Bentancur 5.5, Ronaldo 6, Douglas Costa 5, Dybala 6.5, Subs: Cancelo 8, Bernardeschi 7.5, Chiellini 6



La Stampa: Szczesny 7.5, De Sciglio 6, Bonucci 6, Rugani 6.5, Alex Sandro 5.5, Matuidi 5, Emre Can 4.5, Bentancur 5.5, Ronaldo 6, Douglas Costa 5.5, Dybala 6, Subs: Cancelo 8, Bernardeschi 7, Chiellini 6



Corriere della Sera: Szczesny 7, De Sciglio 5.5, Bonucci 6, Rugani 6, Alex Sandro 5.5, Matuidi 5, Emre Can 5, Bentancur 5.5, Ronaldo 6, Douglas Costa 5.5, Dybala 6, Subs: Cancelo 7.5, Bernardeschi 7, Chiellini 6.5