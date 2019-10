Napoli hit out at fake news regarding Haaland offer

Leggiamo che il Mattino ha intervistato un osservatore secondo il quale Haaland sarebbe stato proposto al @sscnapoli per 5 milioni. La ‘notizia’ è falsa e stupisce che, prima di scriverla, il giornalista non abbia contattato il Napoli per avere una conferma o una smentita. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 26, 2019

Yesterday, reports did the round via Il Mattino that both Napoli and Juventus were offered the chance to sign Norwegian youngster Erling Braut Haaland for a fee of just five million euros whilst the player played for Molde in Norway.Today, Napoli's official Twitter account denied the rumours, stating that: '​We read that Il Mattino interviewed an observer that Haaland was proposed to Napoli for 5 million, the 'news' being false and surprising that, before writing it, the journalist did not contact Napoli to confirm or deny it.'For more news, views and features, visit our homepage.