OFFICIAL: Allegri name 20-man squad for AC Milan clash, Khedira is back

Sami Khedira is back in the squad list of Juventus. Max Allegri has just released a 20-man list for tomorrow's Serie A clash against AC Milan. The likes of Paulo Dybala, Mario Mandzukic and Leonardo Spinazzola are also back in the list after skipping the last away game against Cagliari.1 Szczesny2 De Sciglio3 Chiellini5 Pjanic6 Khedira10 Dybala12 Alex Sandro14 Matuidi17 Mandzukic18 Kean19 Bonucci20 Cancelo21 Pinsoglio23 Emre Can24 Rugani30 Bentancur32 Del Favero33 Bernardeschi37 Spinazzola41 Nicolussi Caviglia